Commentaire : Incontournable Tour de Moron

Les images ont fait le tour de la région ces derniers jours... sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Les marches effrondrées de la Tour de Moron ont surpris et laissé personne indifférent. Dessiné par Mario Botta et construit entre 2000 et 2004 par des apprentis de la région sous l’égide de leurs maîtres de formation, l'édifice a su se faire une place dans le coeur des gens. Le commentaire de Cyprien Lovis, rédacteur en chef.