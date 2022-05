Des rives bernoises soignées

Environ 90 communes riveraines de l’Aar en aval du lac de Brienz et des cinq grands lacs du canton sont concernées par les dispositions de la loi sur les rives des lacs et des rivières (LRLR). Pour s’y conformer, elles élaborent des plans de protection des rives, elles aménagent des chemins de rives et des espaces libres et elles œuvrent à la préservation de rives naturelles. Ces quarante dernières années, les nonantes communes concernées ont établi leurs plans de protection des rives et y ont instauré 470 kilomètres de chemins de rives et 11'000 ares de surfaces libres, qui servent désormais d’espaces de détente à la population locale et aux touristes. Quelque 90 % des chemins de rives planifiés ont été réalisés sur une longueur totale qui correspond à la distance séparant le Jura bernois de Paris. Ces chemins, généralement signalés comme chemins pédestres, sont situés à proximité immédiate de la rive, dont ils assurent l’accès aux promeneurs et promeneuses.







126 terrains de football