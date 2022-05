Prendre sa retraite en douceur

Le plus important est de créer non pas des activités mais des projets, insiste le spécialiste. Ainsi, au lieu de simplement faire de la photographie, on peut préparer une exposition. « Nous estimons qu’il faut remplir dès que possible son agenda personnel ».

Rester actif, oui, mais tout en préservant sa santé. Sur ce point, les conseils de Costantino Serafini sont les mêmes pour tout le monde : une bonne alimentation et une activité sportive.