Au trot à la Saint-Fromond

Bonfol, capitale des petites et grosses bêtes en tous genres : la Saint-Fromond a été célébrée ce vendredi dans le village ajoulot. Chaque année depuis le 17e siècle, le saint, protecteur des cultures et des animaux, est fêté au lendemain de l’Ascension. Plus de 300 personnes et des dizaines d’animaux, veaux, chiens, chats, chèvres et chevaux, ont pris part à la procession et à la bénédiction des animaux à la chapelle de Saint-Fromond. Marceline Michon a vécu cette tradition aux côtés d’une habituée, Christine Kundert, cavalière à Courgenay, et son cheval Pitch. /mmi