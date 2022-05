Le reggae revient ambiancer Corgémont avec la River Garden Party

Corgémont va à nouveau vibrer au rythme du reggae. La River Garden Party s’y tient samedi autour de la halle des spectacles. Des DJs et des musiciens, dont le groupe régional Rocking Souls live Band se succéderont sur la scène extérieure entre 13h et 20h30 pour faire découvrir ce style musical à tous. Dès 21h, l’ambiance sera plus festive à l’intérieur avec des DJs qui passeront des airs de reggae, dance soul ou ragga jusqu’à 2h. L’événement est mis sur pied par les organisateurs du River Fest qui s’était tenu en 2018. Après deux années marquées par la pandémie, ils souhaitent relancer la machine en vue d’organiser une 2e édition du festival l’année prochaine : « Nous souhaitons montrer au Vallon que nous sommes toujours là et amener un peu de reggae dans la région. La manifestation est ouverte à tous, nous ne ciblons pas de public particulier. C’est surtout une journée découverte pour faire connaître cette musique aux personnes qui ont parfois des a priori sur ce style qui souffre de certains clichés », explique Sokha, membre du comité et responsable de la programmation. La River Garden Party peut compter sur une belle tête d’affiche avec la présence de la légende du reggae suisse Asher Selector.