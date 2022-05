Première réussie pour le Last Friday à La Neuveville

Le Last Friday a vécu vendredi soir à La Neuveville sa toute première édition. La manifestation lancée par trois amoureux de la vieille ville a réuni quatorze commerçants et environ 600 visiteurs. L’objectif de ce nouvel événement est d’offrir un moment festif à la population et de donner un coup de pouce post-pandémie aux commerces locaux. Une première réussie comme nous l’explique Lyndon Viglino, l’un des co-organisateurs.