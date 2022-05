Législatif prévôtois derrière le CRISM

Concrètement, nombre d'élus ont demandé lundi que le Conseil municipal fasse preuve de fermeté et d'anticipation dans ce dossier, ceci afin que la ville de Moutier ne soit pas prétérité. La marge de manoeuvre semble étroite puisque c'est le canton de Berne qui décidera d'un éventuel démantèlement du CRISM. Le conseiller municipal Valentin Zuber l'a reconnu : « Nous n'avons aucune garantie que le changement d’affectation du CRISM se fasse après le transfert. Les inquiétudes sont légitimes, et nous devrons les porter sur le champ politique. » Et de rappeler que la ligne du Conseil municipal est claire : « Il existe des solutions simples, efficaces, pragmatiques, avec un système qui fonctionne. Nous peinons à comprendre les solutions avancées car elles prétéritent le CRISM d’abord, les communes voisines ensuite. On ne veut pas réinventer la roue. Les collaborations intercantonales existent déjà, et elles fonctionnent. »

Tant Laurent Coste (Le Centre) que Daniel Heizmann (PSA) ont abondé dans ce sens. Le dernier nommé s'est montré particulièrement remonté contre certaines personnalités du Grand Val, selon lesquelles « Moutier n’avait qu’à réfléchir avant ». Une aberration selon lui : « Le jour où il y aura un véritable pépin dans l'un de ces villages, avec des conséquences dramatiques, il y aura aussi des conséquences juridiques et pénales. Imaginez des renforts venant de Tramelan, avec un tunnel de l'A16 fermé comme cela arrive régulièrement. Il faut prendre compte de tout cela dans les discussions », a-t-il martelé. Et d'autres d'ajouter en apparté : « On ne parle plus de politique mais de sécurité des habitants ».





Un baptême en douceur

Mis à part ce dossier brûlant, la soirée aura été calme à la Sociét'halle. Une mise en bouche en douceur pour les douze nouveaux élus à siéger au législatif. Installés sur les sièges délaissés il y a un an par l'écrasante majorité des élus antiséparatistes, les « petits derniers » ont pu découvrir les rouages du Conseil de ville. Une expérience qui donne envie d'aller plus loin, comme en témoigne le jeune PSA Mathieu Houmard :