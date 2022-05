Ouverture d’un dossier électronique du patient possible

Trois services d’ouverture de dossiers électroniques dans le canton. Dès ce mardi, grâce à une collaboration entre la direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et le prestataire xsana, les habitants du canton de Berne pourront avoir accès à cette nouvelle prestation. Le DEP est un recueil numérique d’informations sur la santé du patient. En plus d’accélérer la mise en réseau dans le domaine des soins, cette opération aidera à limiter les coûts liés à la santé.

Une condition essentielle

Ce nouveau service s’accompagne cependant d’une modalité supplémentaire. Chaque patient qui voudra disposer d’un dossier électronique devra posséder une identité SwissID, qui permettra de s’identifier de manière sécurisée et d’accéder à ses données de santé.

Le DEP peut être ouvert dans un des trois services présents à Berne, Bienne et Thoune, après avoir pris rendez-vous./comm-elc