Pas d'opposition au parc éolien au Jeanbrenin

Il n’y aura pas de recours contre le parc éolien de Jeanbrenin. L’association Paysage Libre BEJUNE annonce ce mardi dans un communiqué qu’elle va respecter la démocratie, qui serait de plus en plus attaquée selon elle. L’association fait référence à la mise en consultation du projet de réforme de la loi sur l’énergie qui veut retirer aux communes tout droit de se prononcer sur les grands projets. C’est pourquoi la fédération veut respecter la décision des assemblées communales de Corgémont et de Cortébert qui avaient voté en faveur de l’implantation de trois éoliennes à Jeanbrenin en juin l’année dernière.

Par contre, l’association précise que ce n’est pas pour autant qu’elle trouve que le projet est bon. Elle aurait souhaité que les trois mats soient intégrés au parc déjà existant à Mont-Crosin. Elle rajoute également que ces futures installations montrent que la démocratie a atteint ses limites dans le sens où si ce sont les populations de Corgémont et de Cortébert qui ont pu voter, c’est la commune de Tramelan qui en subira les conséquences, elle qui n’a pas eu voix au chapitre et qui se retrouverait selon l’association « prise en sandwich entre deux parcs éoliens ».

Paysage Libre BEJUNE précise également que ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas opposition au parc éolien de Jeanbrenin que les riverains concernés ne peuvent pas le faire. /comm-lyg-fwo