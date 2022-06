Pas de sursis pour Labiu

La Ville de Bienne a reçu le 15 mars dernier une lettre ouverte concernant les immeubles situés au chemin des Saules 38/40. Cette lettre demande à la Ville de reprendre le dialogue avec le collectif Labiu, qui utilise ces bâtiments, et le Canton de Berne et de se mobiliser pour que le collectif et les immeubles en question soient maintenus. Dans sa réponse, le Conseil municipal souligne que ces bâtiments sont en mauvais état et que les mesures nécessaires à leur entretien coûtent cher. Tant le Canton, qui possède ces immeubles, que la Ville de Bienne, qui les loue, estiment qu’il n’est pas judicieux d’investir davantage dans ces bâtiments délabrés depuis longtemps. Le collectif Labiu pouvait utiliser ces lieux depuis 2007 pour un loyer symbolique grâce à la bonne volonté de la Ville et du Canton. Le Conseil municipal reconnaît que ce collectif a grandement contribué à rendre Bienne plus vivante. Il souligne cependant que toutes les utilisations temporaires sont, par nature, limitées dans le temps et que, dans le cas présent, ce délai est atteint. /comm