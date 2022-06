Tramelan et ses chemins de traverse

Les chemins de traverse et les espaces verts non bâtis font partie du patrimoine de Tramelan. Ils ne doivent pas disparaître au profit de la densification urbaine. Le Parc Chasseral et les autorités municipales réfléchissent depuis 2020 sur le patrimoine qui fait l’identité du village. Les deux acteurs en ont identifié deux dans le cadre de l’élaboration du Plan paysage communal : les chemins de traverse, piétonniers, répartis sur tout le territoire et qui relient les quartiers entre eux. Et puis, les espaces verts non bâtis, qui offrent autant de poumons verts au cœur de la localité. Des lieux qui sont un atout pour la mobilité douce et la biodiversité.





L'identité du village

Ces havres de verdure ne doivent pas disparaître au détriment de la densification du bâti. Pour sensibiliser la population à ces aménagements qui font partie de l’identité du village, pour les informer sur les actions entreprises et pour tester ce qui pourrait être concrétisé, le Parc Chasseral et les autorités ont prévu, de concert avec les sociétés locales, une série de manifestations qui s’échelonneront tout au long de la belle saison. Cela débutera le 11 juin par un colloque organisé en partenariat avec Patrimoine suisse Jura bernois. Sur le thème « Village en transition, le patrimoine à l’épreuve de l’avenir », différents intervenants s’exprimeront autour de problématiques comme la façon de faire coexister cadre de vie de qualité, particularités patrimoniales et densification. S’en suivront jusqu’en octobre une intervention artistique avec les écoliers du village, une exposition en plein air le long des chemins de traverse, des aménagements urbanistiques éphémères pour favoriser les activités artistiques, culturelles ou sportives, un cours de fauche à la faux ou une déambulation. Ces activités permettront aux autorités de faire des choix judicieux pour l’avenir. Des travaux de terrains seront menés dès 2023 par la commune autour des chemins de traverse. Le Conseil général devrait être sollicité cet automne déjà, explique le conseiller municipal Christophe Gagnebin :