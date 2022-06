Un festival de la liberté apolitique à Moutier

Moutier vibrera au son de son premier Festival de la liberté. La manifestation se tiendra le 18 juin prochain en vieille ville. Gratuit et se voulant apolitique, le festival prend la place de la Fête de la liberté. Après le « oui » du 28 mars 2021, le temps est à l’apaisement, selon les organisateurs. Le Festival proposera plusieurs concerts ainsi que des animations dans les rues de la vieille ville prévôtoise. « Nous avons l’impression qu’il y a un manque à Moutier en ce qui concerne les musiques actuelles, » explique Marina Zuber, responsable de la programmation. Sim’s, Cardamone duo ou le trio parisien Lock’ins prendront notamment place sur la scène du festival.

« La fête se veut la plus inclusive possible, explique Nicolas Terreaux, président du comité d’organisation du festival. Nous voulons surtout mettre en avant la culture régionale et proposer la manifestation à tous. » La date du festival, le 18 juin, reste hautement symbolique. Pourtant, les organisateurs n’ont pas souhaité la modifier, comme l'explique Nicolas Terreaux :