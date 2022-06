Mieux coordonner l’arrivée des gens du voyage

Un service de coordination pour les gens du voyage voit le jour dans le canton de Berne. Depuis mercredi dernier, le 1er juin, tous les acteurs concernés par l’arrivée de gens du voyage auront un interlocuteur. Mis sur pied par le Conseil-exécutif, il doit permettre une mise en contact et une collaboration plus rapide entre les privés et les différents autorités cantonales et communales lors de l’arrivée de gens du voyage sur des terrains non-officiels, comme l’explique le chef de l’office des affaires communales et de l’organisation du territoire Daniel Wachter :