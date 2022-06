Un concours traditionnel de retour à Corgémont

La Foire de printemps bat son plein à Corgémont. Depuis vendredi, le public répond présent sur la place de la gare, après une absence de trois à cause de la pandémie. Il y a de quoi se restaurer et il est aussi possible de profiter de diverses animations organisées par le comité et les nombreuses sociétés de la commune. Samedi après-midi se déroulait un concours original, propre à Corgémont. Lydiane Guenat a retrouvé la présidente du comité de la foire de printemps et conseillère municipale Xantia Zurcher au bord d’un terrain particulier : tantôt utilisé pour le tournoi de beach-volley, samedi après-midi, c’est le concours de la bouille, ou de la boille à lait, qui s’y tenait :