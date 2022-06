Une coprésidence bruntrutaine pour le Zonta Club Delémont

Ce sont Mélina Brülhart et Françoise Werth qui passent le flambeau aux deux nouvelles coprésidentes. Une présidence bicéphale instaurée en 2020 qui sera donc reconduite. « C’est un système qui fonctionne bien, explique Anabelle Sanchez. Les tâches sont de plus en plus nombreuses et parfois lourdes. Cela aide énormément de se partager la présidence. »





Le poids de la pandémie et le retour du prix Zonta

Comme l’ensemble de la société, le Zonta club a lui-aussi souffert de la pandémie de coronavirus. Certaines activités de récolte de fonds ont dû être annulées. Mais le Zonta Club a tenu à continuer de distribuer ses bourses, à hauteur d’environ 20'000 francs par année. « Pour y arriver, nous avons puisé dans nos réserves et fait appel à des donateurs, » explique Sandra Girardin-Rossé. Le prix Zonta, par contre, est passé à la trappe en 2020. D’une valeur de 5000 francs, il est attribué tous les deux ans à une femme de la région, pour encourager ses projets ou ses réalisations. La dernière lauréate a été récompensée en 2018, la prochaine le sera donc cette année, au mois de décembre. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 5 septembre. C’est ensuite un jury qui choisira la lauréate 2022 du prix. /tna