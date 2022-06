Les habitats proches de l’état naturel sont vitaux

Lorsqu’on veut se ressourcer, on se rend très souvent dans la nature. Le quotidien stressant disparaît alors peu à peu. Ces habitats proches de l’état naturel ne sont pas chers qu’à nous a expliqué récemment la Station ornithologique Suisse dans un communiqué. Pour de nombreuses espèces d’oiseaux et autres animaux, ils sont même vitaux. Les habitats proches de l’état naturel sont sous pression à de nombreux endroits ou ont même déjà disparu remplacé par le béton, les plantes exotiques ou encore des jardins de graviers.





Comment améliorer la situation ?

Pour renverser la tendance et accueillir la nature chez soi, rien de bien compliqué : les jardins et espaces verts ont du potentiel, tout comme les balcons. Attention à privilégier la diversité des plantes indigènes. Autant pour créer des habitats pour les oiseaux que pour leur permettre d’avoir une nourriture différente. Ainsi, plus la variété est grande, plus on attire les insectes. Les oiseaux profitent alors doublement des plantes sauvages indigènes : d’un côté, ils peuvent se nourrir directement de graines et de baies, et de l’autre, ils se régalent des insectes attirés par les plantes. La Station ornithologique suisse rappelle qu’en restant le plus naturel possible, on peut soutenir la nidification des oiseaux. /comm-sbo