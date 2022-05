Retour en force pour le Marché-Concours national de chevaux

Le canton d’Argovie sera donc l’hôte d’honneur du Marché-Concours. Sa présence à la manifestation se matérialisera par un trek à cheval qui reliera l’Argovie au Jura, un spectacle de plus de 100 chevaux ou encore un défilé folklorique avec plus de 20 numéros. Le canton a attendu longtemps pour se présenter au Marché-Concours puisqu’il était déjà prévu comme hôte d’honneur en 2020 mais le coronavirus est passé par là. Le conseiller d’Etat argovien en charge des finances et des ressources, Markus Dieth, ne cache pas son enthousiasme :