Bienne : incendie maîtrisé à Schwadernau

Un incendie s’est déclaré dans l’arrondissement de Bienne ce dimanche. A Schwadernau précisément. Quelque 50 membres des sapeurs-pompiers Brügg BASSS, de Bellmond-Port, des sapeurs-pompiers professionnels de Bienne et des sapeurs-pompiers professionnels de Protection et sauvetage Berne se sont immédiatement rendus sur les lieux. Selon la police cantonale bernoise, un entrepôt et deux silos ont été les proies des flammes. Les intervenants ont rapidement maîtrisé l’incendie et empêché ainsi une propagation du feu aux immeubles voisins. Une équipe d’ambulanciers convoquée par mesure de précaution a examiné cinq personnes sur place mais personne n’a été blessé, assurent les autorités.

La brigade Incendies et explosions de la Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie et le montant des dégâts. La route principale a été fermée au trafic durant plusieurs heures et une déviation a été mise en place. /comm-ddc