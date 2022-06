Deux drôles d’oiseaux en concert à Bellelay

Le goéland, le merle noir ou encore le rossignol, ils savent imiter le chant de près de 500 espèces d’oiseaux différentes. Ils s’appellent Jean Boucault et Johnny Rasse, ils sont français et ils sont chanteurs d’oiseaux, peut-être même les meilleurs du monde. Enfants, ils étaient voisins dans la Baie de Somme au nord de la France, un site très apprécié des oiseaux migrateurs notamment. Ensemble, ils ont exercé leurs gazouillements et leurs sifflements jusqu’à pouvoir parfois communiquer avec leurs amis à plumes. Si Johnny Rasse a un penchant particulier pour le chant du merle noir, Jean Boucault préfère celui du goéland argenté. C’est ce qu’ils appellent « leur oiseau-totem ».