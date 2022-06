La Chaux-de-Fonds, capitale suisse de la spéléo

Célébrer son anniversaire en faisant découvrir les profondeurs au grand public. L’Institut suisse de spéléologie et karstologie (ISSKA) organise un forum sur le monde souterrain ce printemps aux Anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Douze événements pour petits et grands seront à découvrir du 9 au 28 juin durant la manifestation baptisée Spelaion Forum22.



L’ISSKA qui fête ses 20 ans d’existence – avec deux ans de retard en raison de la pandémie de Covid-19 – veut profiter de cet événement pour sensibiliser le public au monde souterrain et faire découvrir la spéléologie au plus grand nombre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’institut est basé à La Chaux-de-Fonds vu que la région comporte de nombreuses galeries souterraines. Il y a plus de 20 km de tunnels naturels répertoriés sous nos pieds et davantage à découvrir.