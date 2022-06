Remise des prix de l’Ultracourt

Le cinéma Palace de Bévilard a accueilli la remise des prix du Festival de l’Ultracourt. Ce festival de courts métrages est ouvert aux productions des élèves de l’école obligatoire du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne. Les 25 meilleurs films ont été visionnés vendredi soir lors de la « grande soirée de projections » qui a remis huit prix aux films les plus réussis de cette édition. Le Centre MITIC interjurassien, organisateur du festival, a annoncé ce lundi qu’un peu plus de quarante films ont été produits par des élèves des trois cycles.

Grand prix partagé en deux

Le Jury a décidé de partager le Grand prix en deux afin de « récompenser au même niveau le meilleur film d’animation et le meilleur film vidéo ». Le Grand prix de la vidéo est revenu à La porte du secret , réalisé par le cours facultatif cinéma de l’école secondaire de la Haute-Sorne et le Grand prix de l’animation revient à Pingou1 – Orque, un remake poétique d’une publicité connue, réalisé par la classe de 1P et 2P de Sonceboz-Sombeval. /comm-fwo