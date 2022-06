L’Open Air cinéma Malleray revient pour une 24e édition

Deux comédies, un film d’animation et un d’action, c’est dans les grandes lignes le programme de l’Open Air cinéma Malleray. Après deux ans d’annulation en raison de la crise sanitaire, la manifestation pourra se tenir normalement du 13 au 16 juillet prochain à la place de sport de Champ-Martin. Pour ce retour, les organisateurs ont choisi de diffuser Maison de retraite, Irréductible, Top Gun et les Minions 2. Pour eux, diffuser deux comédies, dont une nouvelle, était important. Concernant les trois longs métrages qui sont des rediffusions, « il s’agit de films qui ont bien fonctionné », selon Sébastien Sassi, membre de l’organisation de l’Open Air. Avec la projection le samedi des Minions 2, il espère attirer des familles et voir ainsi beaucoup de monde occuper les 900 places à disposition.