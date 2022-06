La route de Champoz fermée une journée à Bévilard

Les usagers ne pourront pas utiliser la route de Champoz à Bévilard du 21 juin 6h30 au 22 juin 6h30. La Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne indique mardi que le tronçon entre le giratoire de la route cantonale/rue Aimé-Charpilloz, jusqu’au débouché du chemin des Iris est fermé pour des travaux de renouvellement de la chaussée. Pour des raisons de sécurité, le tronçon de la commune de Valbirse sera interdit à tous les usagers de la route.

Un itinéraire de déviation est prévu, dans les deux sens, par les rues adjacentes communales, rue des Prés et La Voirde.

Les travaux publics précisent dans un communiqué que la pose de revêtements routiers est « dépendante des conditions météorologiques, il est donc possible que les périodes de restrictions doivent être reportées ou modifiées à court terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés par la radio renseigneront les usagers ».

Le Service pour le Jura bernois de l’Office des ponts et chaussées « remercie par avance la population et les usagers de leur compréhension pour ces perturbations du trafic inévitables » et les prie de « bien vouloir se conformer strictement à la signalisation routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indications du personnel du chantier, affecté à la sécurité du trafic ». /comm-lbe