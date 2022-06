Supplément de convivialité aux Bugnenets

En bas des pentes des Bugnenets, en attendant la neige, un nouveau bâtiment multifonctions est en cours de construction. Le chantier a démarré il y a une semaine…



Ce projet représente un investissement d’environ 500'000 francs. Il est financé à parts égales par la station des Bugnenets-Savagnières, située à cheval sur le canton de Neuchâtel et sur le Jura bernois, et par l’Ecole suisse de ski de Neuchâtel-Les Bugnenets. Sa raison d’être consiste à regrouper et moderniser des services des deux entités : les caisses et le départ du téléski du Fornel pour la première, ainsi qu’un bureau et un local de matériel pour la seconde.

Serge Rohrer est membre du conseil d’administration de la société Bugnenets-Savagnières. Pour lui, grâce à cette nouvelle structure, les deux entités vont pouvoir rendre leurs infrastructures plus conviviales :