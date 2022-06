BKW met en place un nouveau service de conduite du réseau

Identifier les coupures de courant au plus vite. L’énergéticien bernois BKW a mis en service un nouveau système de conduite du réseau ce mardi. Une technologie qui permet de localiser « encore plus précisément une perturbation », indique l’entreprise par communiqué. Le rétablissement devrait ainsi être plus rapide après une coupure de courant. Ce système pourra également intégrer dans le réseau des énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou l’éolien.

BKW précise encore que l’ancien système de conduite, en service depuis 2009, avait « bientôt atteint la fin de sa durée de vie ». /comm-elc