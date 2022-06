Bienne est désormais mieux armée contre les crues

Le temps et l’été empêchaient peut-être ce mardi de s’imaginer des inondations aux abords du lac de Bienne, mais c’est sans se souvenir de l’été passé où des dégâts importants avaient été causés par les eaux. La Mobilière a justement misé sur dix lieux en Suisse identifiés par l’Université de Berne comme particulièrement exposés aux risques de crues et représentant un potentiel de sinistres élevé. Bienne et son littoral en font partie et peuvent désormais compter sur cette aide. Roland Verdon est chef du projet de ces digues mobiles à La Mobilière, il explique comment l'assurance anticipe les dégâts naturels :