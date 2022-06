Des changements pour le projet de complexe sportif des Champs-de-Boujean

Un nouveau complexe sportif pourrait voir le jour dans les années à venir à Bienne. Le bâtiment est prévu aux Champs-de-Boujean, entre Swiss Tennis et la Tissot Arena. Ce projet est mené conjointement par la Ville avec trois partenaires, soit la société de gymnastique Turnzentrum Bern (TZB), le Centre national de performance d’escalade sportive du Club Alpin Suisse (CAS) et les clubs d’inline hockey implantés à Bienne. Un partenariat qui permettra à la Ville de Bienne de financer et d’exploiter les salles.

Quelques changements ont été opérés depuis le début du projet. Initialement, les deux clubs d’inline hockey de la cité seelandaise, qui devraient fusionner ces prochaines années, devaient obtenir deux terrains pour la pratique de leur sport. Ils n’en auront plus qu’un. Glenda Gonzalez Bassi, conseillère municipale en charge de la formation, de la culture et du sport, l’a indiqué jeudi en conférence de presse.