L’EPHJ, une occasion de se faire connaitre

Un salon professionnel, c'est l'occasion de se présenter, de réseauter. L'EPHJ à Genève ne déroge pas à la règle cette semaine. Plus de 200 entreprises de la région sont présentes jusqu’à vendredi soir au bord du lac Léman pour la 20e édition de ce rendez-vous des sous-traitants actifs dans l’horlogerie ou encore le médical. Les plus jeunes se devaient de répondre à l'invitation. Ruben De Ancos est à la tête de la société JdaSwiss active dans le décolletage et basée à Glovelier. Selon lui, l'EPHJ constitue une opportunité de rencontrer de nouveaux clients après deux ans de pandémie :