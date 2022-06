Les artistes de la région investissent un hôtel delémontain

L’art comme porte d’entrée dans la région. C’est l’idée concrétisée par l’Hôtel Mercure à Delémont. Ouvert depuis une petite semaine, l’établissement a choisi de décorer son intérieur avec des œuvres d’artistes du Jura historique. C’est ainsi que les œuvres de 66 artistes régionaux sont disséminées dans les couloirs, les 44 chambres et parfois les plafonds de l’hôtel delémontain. Le panel mêle des artistes historiques et contemporains. On y retrouve par exemple des œuvres de Coghuf, Alexandre Voisard, Anouk Richard, Christophe Bregnard ou Damien Comment.