Retour de la Fête de la Musique

La Fête de la Musique est de retour dans la région. Officiellement, l’événement se déroule le 21 juin, donc mardi prochain, mais les fêtes se dérouleront soit ce samedi soit celui d’après. Toute la région pourra profiter de festivités à proximité de chez soi. Tout d’abord ce samedi : à Bienne se dérouleront des petits concerts dans divers lieux du centre-ville. De 11h à 17h, 21 groupes biennois, professionnels ou amateurs, circuleront comme les Buskers avec des sets d’un quart d’heure entre une douzaine de lieux différents.

Ce samedi également à Tramelan, six spectacles se dérouleront au Garage Vuille (17h- 23h45). Les enfants ouvriront le bal avec la chorale des 5 et 6H, celle des 7 et 8 et les ensembles instrumentaux.

Les écoliers seront aussi à l’honneur le samedi 25 juin à Malleray. Ils seront les premiers à se produire dans le préau de l’école primaire à 18h. La soirée se poursuivra avec différents concerts. Le groupe biennois The Clive offrira la dernière prestation dès 23h.

Notez que toutes ces manifestations sont gratuites. /lyg