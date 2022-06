Retracer l’histoire de la météorite du Twannberg

Le Parc régional Chasseral a mis sur pied une expérience hors du commun. Il organise vendredi et samedi un soundwalk qui retrace l’histoire de la météorite de Twannberg. Pour ce faire, il a fait appel au géologue Thierry Basset et aux musiciens Didier Métrailler et Emilie Vuissoz. Le concept est simple, les visiteurs se retrouvent à l’arrêt du funiculaire à Prêles, ils marchent jusque dans les hauteurs de la localité avec un guide durant une vingtaine de minutes et c’est là que l’aventure commence. Un casque audio est distribué à tout le monde. Les auditeurs n’ont plus qu’à écouter le récit de Thierry Basset, rythmé par une musique créée à partir des éléments de la nature, comme des bouts de bois, des pierres ou encore des feuilles mortes.