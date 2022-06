Un robot au Centre hospitalier de Bienne

La chirurgie robotique implantée au centre hospitalier de Bienne. Depuis 2021, un robot est en service dans l’hôpital seelandais. Cette technique opératoire permet « d’effectuer des interventions avec une extrême précision tout en ménageant les tissus ». Contactée, la responsable de la communication du marketing, Marie-Pierre Fauchère, affirme que c’est le seul hôpital de la région qui possède cette machine. Des opérations robotisées sont effectuées régulièrement par des chirurgiens en urologie, en gynécologie et en chirurgie viscérale. Le communiqué du centre hospitalier indique également que cette technologie « apporte des avantages considérables pour les patients » comme une diminu­tion des douleurs post-opératoires, un rétablissement plus rapide et des cicatrices petites et discrètes. Le robot n’assume qu’une fonction d’assistance car les chirurgiens restent aux commandes de l’opération. Marie-Pierre Fauchère précise également que cet outil permettra d’attirer des chirurgiens de pointe car les jeunes sont formés à ces machines. /comm-fwo