Plus de 400 vieux tracteurs réunis à Villeret

La passion des tracteurs remonte pour beaucoup à l’enfance comme nous l’a expliqué Michel Wyssmüller, président de l’organisation. « Souvent on a appris à conduire les tracteurs vers 8-9 ans, assis entre les jambes de notre père. A 10 ans, on conduisait tout seul et on faisait le travail d’un domestique ». Les collectionneurs de tracteurs ont donc majoritairement un lien avec le monde paysan.