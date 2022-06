La chaleur a fait du tort à Delémont’BD

Les albums se sont refermés sur la 8e édition de Delémont’BD. Le festival dédié au 9e art s’est tenu de vendredi soir à dimanche soir dans la capitale jurassienne. Une cinquantaine d’auteurs, des dizaines d’animations et plusieurs expositions ont fait vibrer la manifestation, qui a souffert du chaud. Comme partout ailleurs, le mercure et le soleil n’ont pas épargné les visiteurs qui se sont faits moins nombreux. Environ 6'800 personnes ont ainsi fréquenté les lieux. C’est 10'000 de moins qu’en 2019. Le directeur artistique de Delémont’BD précise que c’était un très beau festival, mais que la chaleur a entamé la fréquentation. Philippe Duvanel relève que les animations proposées dans la salle climatisée du Théâtre du Jura ont été très bien fréquentées. Les soirées aussi ont accueilli un public plus nombreux.