Une 8e édition réussie pour Usinesonore festival

Après quatre ans d’absence, retour réussi pour Usinesonore et son festival. La manifestation bisannuelle a dû être annulée en 2020 en raison de la pandémie. La 8e édition s’est terminée samedi soir à La Neuveville après neuf jours de festivités. Le festival de musique, de danse et d’arts visuels a proposé pour la première fois un cycle de conférence autour du thème des fragilités. Au total, les différents événements auront réuni plus de 50 artistes, 10 conférenciers et 280 élèves des écoles de La Neuveville. Plus de 1'300 spectateurs se sont déplacés dans la cité médiévale du bord du lac de Bienne. Les organisateurs, dont le directeur de la manifestation, Julien Annoni, tirent un bilan positif de cette édition 2022. Ce dernier gardera notamment en mémoire le passage du célèbre danseur et chorégraphe de flamenco espagnol Israel Galván.