Une première réussie pour le Festival de la liberté à Moutier

Une partie politique en amont

Un peu plus tôt dans la journée et dans un autre lieu, une conférence était mise sur pied sur le processus de rapprochement en cours entre Moutier et le canton du Jura. Environ 170 personnes y ont participé. Cédric Erard, directeur de Moutier ville jurassienne, est très satisfait de cet événement. Les participants ont posé de nombreuses questions, notamment sur le partage des biens, sur les relations avec les communes avoisinantes ou encore sur les pompiers. /ncp