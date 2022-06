« Divers Biel/Bienne » entre dans sa deuxième phase

La campagne « Divers Biel/Bienne » qui vient en aide aux personnes victimes de harcèlement ou de violences en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre entre dans sa deuxième phase. La ville de Bienne a annoncé dans un communiqué que la campagne entre dans sa deuxième phase ce lundi. Les bars, restaurants, discothèques et autres lieux de sortie de la cité seelandaise ont reçu des affiches et des cartes postales montrant les ambassadeurs de la campagne. Le Conseil municipal veut sensibiliser la population à la question des agressions et des harcèlements homophobes et transphobes, qui augmentent lorsque la vie nocturne devient plus animée. Les autorités indiquent encore que la campagne a été accueillie avec « un grand intérêt » par les services spécialisés dans les questions LGBT et les personnes concernées. /comm-fwo