Orvin au chevet du crapaud accoucheur

En raison de l'artificialisation du territoire, les milieux naturels propices sont devenus extrêmement rares. Faute d'habitats favorables, la moitié des populations de crapaud accoucheur a disparu au cours des 25 dernières années, note Pro Natura Jura bernois dans un communiqué. « Il est donc primordial de sauvegarder et de favoriser les populations existantes, de sauvegarder les plans d'eau qu'ils fréquentent et d’en créer de nouveaux. »





Autres projets en vue

Des populations de crapauds ou alytes sont aussi sont connues dans le Grand Val, mais une mise en réseau et une amélioration de certains habitats existants sont nécessaires. Pro Natura Jura bernois a déjà réalisé quelques interventions ponctuelles visant à revitaliser des plans d’eau et leurs alentours et s’apprête à développer un projet de plus grande envergure pour répondre au besoin de mise en réseau d’habitats. Tout comme pour le projet mené avec succès à Orvin, la collaboration de nombreux acteurs sera nécessaire. L'association invite toute personne intéressée à soutenir ce projet, que ce soit par un geste financier ou pour un soutien technique, à la contacter à pronatura-jb@pronatura.ch.

A noter que le projet d'Orvin a bénéficié du soutien du Service de Promotion de la Nature du canton de Berne (SPN), du Fonds écologique du Taubenloch, de la propriétaire de terrain et de Pro Natura. /oza