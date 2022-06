Retour de l’Imériale avec de petits changements

Un programme habituel

L’Imériale débutera le vendredi 1er juillet dès 17h et comme d’habitude, le cortège ouvrira le bal dès 19h15. Le thème sera « Retour vers le passé » et il sera composé des écoles, des crèches, des sociétés et des fanfares de la commune. D’autres animations musicales seront aussi proposées par les Armourins de Neuchâtel, les Pipes and Drums du Jura et la Mystic Vallons du Val-de-Travers. Samedi 2 juillet, il y aura la traditionnelle bourse aux jouets pour les enfants, un concert du corps de musique de St-Imier, un baby-foot géant, des activités pour les jeunes et les habituels stands et guinguettes.





Des bus pour rentrer

Des bus seront à nouveaux organisés pour ramener les fêtards. Il y en aura les deux nuits et deux circuits seront à disposition : un pour le bas-vallon et un pour le haut-vallon. Notez que le prix a augmenté : le trajet coûtera 10 francs. Pas cher payé pour rentrer en toute sécurité chez soi selon le caissier de l’Imériale Julien Bangerter. /lyg