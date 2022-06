Un nouveau groupement proche de la population

Solidarité, écoute, soutien. Un nouveau groupement politique voit le jour à Valbirse : « Horizon solidaire Valbirse ». Créé il y a moins de deux mois, il a été présenté lundi soir à la presse. Sa création est Issue d’une longue réflexion sur le fonctionnement de la commune, du législatif et de l’exécutif. D’après les observations, notamment de la conseillère communale Joëlle Braun-Monnerat, le citoyen n’est plus assez intégré dans la vie de la commune et surtout plus assez écouté. Ce groupe aura donc pour but premier de plus inclure la population dans le système politique actuel et lui donner la possibilité de s’exprimer.

C’est ainsi que les deux conseiller communaux Pierre-Michel Raetzo et Joëlle Braun-Monnerat ont décidé de quitter le Parti socialiste Valbirse, avec lequel ils ont été élus, à la recherche de quelque chose de différent. Différent mais toujours représentant la gauche, pas question de parler d’une deuxième liste libre dans la commune selon eux. Entourés d’une quinzaine de membres, les deux élus de l’exécutif veut mettre en avant la sensibilité, l’écoute et la solidarité tout en composant avec les autres idées des différents partis politiques de Valbirse. L’idée est de créer des débats, de travailler ensemble, y compris avec la population, et d’essayer de retrouver une confiance mutuelle. Confiance qui a tendance à s’effriter ses derniers temps, notamment entre le législatif et l’exécutif.





Une liste de personnes simples et motivées

La liste que présentera « Horizon solidaire Valbirse » aux élections communales de septembre sera composée, pour le moment, de seize personnes pour le Conseil général. Ce sont des citoyens de la commune qui n’ont pas forcément d’expérience mais qui veulent faire bouger les choses et qui ont la volonté de créer des ponts avec la population, selon Joëlle Braun-Monnerat. Ils s’intéresseront à tout ce qui fait vivre Valbirse, à savoir la jeunesse, la famille, les personnes âgées, les sociétés locales et la lutte contre l’isolement social. Le groupement souhaite aussi mener une politique de santé proactive en accélérant le processus d’installation d’un Médicentre à Valbirse. La notion de solidarité sera donc très présente, pas uniquement en s’intéressant aux projets sociaux, mais également en matière de politique énergétique. Le nouveau groupement souhaite que l’ensemble de la population puisse avoir la même chance de profiter du photovoltaïque notamment, une énergie propre et gratuite. « C’est ça la solidarité, que tous les citoyens puissent profiter de certains avantages » clame Joëlle Braun-Monnerat





« Horizon solidaire Valbirse » à tous les postes

Outre les seize candidats pour le Conseil général, une liste qui peut encore s’allonger si des citoyens veulent se joindre au groupe, « Horizon solidaire Valbirse » veut aussi miser sur l’expérience en représentant pour l’exécutif les sortants Joëlle-Braun Monnerat et Pierre-Michel Raetzo. Ce dernier est également candidat à la mairie. Il souhaite accéder à ce siège pour mettre en place une dynamique de confiance et mieux coordonner les compétences déjà présentes au sein des autorités de Valbirse. /lyg