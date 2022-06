Valbirse : Pierre-Michel Raetzo candidat à la mairie

Un nouveau groupement politique et la mairie en vue. Pierre-Michel Raetzo a annoncé lundi soir sa candidature à la mairie de Valbirse. Il sera en liste en septembre avec le nouveau groupement « Horizon solidaire Valbirse », qui a été présenté lundi soir à la presse. Actuel conseiller communal, Pierre-Michel Raetzo a été élu sur la liste du Parti socialiste de Valbirse mais l’a ensuite quitté, tout comme sa collègue de l’exécutif Joëlle Braun-Monnerat, pour lancer ce nouveau visage politique dans la commune.

Se basant sur son expérience de l’exécutif, Pierre-Michel Raetzo a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose de plus à Valbirse à ce poste de maire. Il reconnaît que le travail qui est fait actuellement par Jacques-Henri Jufer est bien, mais veut principalement apporter une nouvelle vision. Une vision dans laquelle la population doit être plus impliquée dans les débats, plus écoutée et qui se base sur un climat de confiance. Pas uniquement entre les différents partis, mais aussi entre les autorités et les habitants et les entreprises de la commune. /lyg