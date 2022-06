Les moustiques et leurs piqûres sont de retour

Les nuits chaudes arrivent et avec elles, les moustiques. Il est difficile d’échapper à leurs piqûres pendant l’été. Lorsque ça arrive la peau rougit et peut même gonfler. Pour beaucoup, l’endroit de la piqûre montre une papule d’un centimètre environ. Le Centre d’allergies suisse recommande de ne pas les gratter, uniquement les tapoter si la démangeaison est trop forte. Refroidir l’endroit peut aussi aider, tout comme le fait d’appliquer des crèmes apaisantes. Dans les cas les plus extrêmes, un médecin peut vous prescrire des pommades avec de la cortisone et vous pouvez éventuellement prendre un antihistaminique.



Pour éviter les piqûres, Aha, le Centre d’Allergie Suisse, donne quelques conseils : se protéger en portant des vêtements clairs, longs et amples à l’extérieur, s’asperger de produit antimoustiques, installer un grillage anti-mouche et une moustiquaire de lit et éviter de laisser un point d’eau sur votre balcon, votre terrasse ou votre jardin afin de ne pas attirer les moustiques et ne pas les laisser se reproduire.

Aha !, le centre d’allergies suisse, précise également que dans le pays, on peut trouver 35 espèces de moustiques indigènes et trois exotiques dont une qui est au centre de l’attention d’un point de vue médical : le moustique tigre asiatique. Il peut transmettre notamment le virus de la dengue ou du Zika. Pour le moment, aucun cas n’a été documenté en Suisse, mais ce moustique se propage de plus en plus et ceux-ci piquent même en pleine journée et pas seulement le soir comme les autres. /comm-lyg-fwo