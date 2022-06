Christophe Meyer, de fou à nomade

Christophe Meyer revient avec un double album : « NoMad » et « Isola » sortent ce mercredi. Des titres pop et en français loin du rock de son projet « Fou » : « un style plus calme, plus posé, qui m’est venu pendant le confinement », explique Chrisophe Meyer. « NoMad » a été enregistré dans neuf studios de plusieurs pays d’Europe. « Je voulais aller dans des studios atypiques », explique le chanteur d’Asuel qui a enregistré dans une ancienne gare en Allemagne et une ancienne église en Angleterre notamment. « Aller voir ailleurs ce qui se passe pour revenir ici avec plein d’étoiles dans les yeux », ajoute Christophe Meyer. Le Jurassien a aussi collaboré avec de grands noms de la musique comme l’ancien batteur de Portishead et Radiohead.