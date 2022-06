Dans les dossiers : chaleur et baignade ne font pas toujours bon ménage

Les Suisses ont ressenti des chaleurs record pour un mois de juin le week-end dernier. Il faisait jusqu’à 37 degrés par endroit. Les bains publics ont donc été pris d’assaut. Mais faire trempette peut vite tourner au vinaigre si l’on ne prend pas les bonnes précautions.

Depuis plusieurs jours, les autorités rapportent de nombreux cas de noyade. Mercredi dernier, un octogénaire a été retrouvé sans vie dans le lac de Bienne à la hauteur de Vinelz. Plus récemment, samedi soir, un homme de 59 ans s’est noyé dans l’Aar. Depuis jeudi, on a comptabilisé au moins six noyades en Suisse et le bilan continue de s’alourdir.

Baignade et chaleur ne font-elles pas bon ménage ? Claudia Pitteloud était l’invitée dans la Matinale d’RJB. La responsable de la Société suisse de sauvetage (SSS) région Romandie a révélé que ce ne sont pas que les personnes âgées qui courent le risque de se noyer.