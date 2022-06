Nouvel effondrement à la Tour de Moron

Consternation ce mercredi matin à la tour de Moron. De nouvelles marches de l'édifice se sont effondrées, probablement durant la nuit, nous a confirmé le secrétaire de la fondation de la tour André Mercerat. « J’ai reçu une photo sur mon portable et je ne voulais pas y croire. J’ai dû me rendre sur place pour voir cela de mes propres yeux. C’est une véritable catastrophe », a-t-il réagi mercredi matin. Un effondrement massif, sur quatre étages, et qui touche l’autre côté de la construction déjà frappée par un écroulement fin mai. Ce nouvel incident pourrait appuyer la thèse du défaut de construction, mais André Mercerat se refuse à toute conclusion hâtive. « Le Ministère public s’est saisi du dossier. Laissons-le travailler. La seule chose que l’on peut affirmer, c’est qu’aucun orage n’a frappé le secteur la nuit dernière. » /oza