Tavannes : la BCBE sera modernisée

La BCBE de Tavannes va faire peau neuve. Dès lundi 27 juin, la Banque cantonale bernoise lance les travaux de modernisation de son site. Selon le communiqué reçu ce mercredi, l'exploitation dans le site réaménagé débutera vraisemblablement début octobre 2022 et offrira aux clientes et clients davantage de flexibilité et de nouvelles possibilités. Dans la future zone en libre-service, accessible 24h/24, un bancomat permettra de verser et de retirer des billets en francs suisses et en euros, mais aussi de verser des francs suisses en monnaie. Cette zone sera également équipée d’un portail services sur lequel les clients pourront efffectuer de nombreuses opérations bancaires, telles que le paiement de factures ou l’adaptation d’ordres permanents, à toute heure.

Notez que les collaborateurs de la BCBE de Tavannes continueront de s’occuper des affaires bancaires des clients sur place pendant la durée des travaux. Les horaires d'ouverture demeureront quant à eux inchangés. /comm-lyg