La Braderie biennoise de retour

La Braderie est de retour à Bienne sous sa forme traditionnelle. La manifestation se tiendra du 1er au 3 juillet dans le centre-ville de la cité seelandaise. Un moment attendu par la population mais aussi pas les commerçants et les associations sportives. Plus de 450 stands seront présents dans les rues biennoises, parmi eux 135 proposeront à manger et à boire. Les organisateurs ont même dû refuser environ 60 stands de nourriture ont-ils indiqué jeudi matin en conférence de presse.

La dernière Braderie traditionnelle a eu lieu en 2019. Une Braderie plus réduite s’est tenue en octobre dernier. Pour cette édition, les organisateurs attendent entre 120'000 et 150'000 visiteurs. Ils pourront profiter de deux nuits libres de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. La musique devra toutefois s’arrêter à 2 heures le samedi et à 3 heures le dimanche, mais les fêtards pourront rester sur les lieux et les stands pourront servir des boissons notamment jusqu’à 5 heures.