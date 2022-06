Les JuBénales pour célébrer toute une région

Le Jura bernois se met en vitrine ce week-end. Les première JuBénales se déroulent samedi et dimanche à travers toute la région. Un programme riche attend le public entre balades culinaires et visites exclusives de lieux représentant le terroir et le savoir-faire du Jura bernois. Organisé pour la première fois cette année, l’événement est né de la collaboration entre la Fédération rurale interjurassienne, le Parc régional Chasseral, Jura bernois Tourisme et la Chambre d’agriculture du Jura bernois. C’est Veronica Matti, de la FRI, qui coordonne le tout. Elle présente cet événement qui permettra de faire découvrir ou redécouvrir les spécificités du Jura bernois au public et qui fera la part belle à la gastronomie :