Un arbre en feu a perturbé le rail

L’orage de mercredi soir provoque l’interruption momentanée de la ligne ferroviaire entre Bienne et Sonceboz. Vers 19h30, un arbre en feu est tombé sur la ligne à haute tension à la hauteur de Frinvilier, vers la Vigier, selon les informations que la police cantonale bernoise a transmis à RJB jeudi matin. Les pompiers de Bienne et de l’OPRV sont intervenus pour maîtriser le sinistre et les BKW ainsi que les CFF ont œuvré pour remettre en état les installations électriques et le rail. Les trains ont à nouveau pu circuler normalement dès 20h30. /lyg