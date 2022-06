Fermeture de la sortie nord de Bellelay

Des travaux de renouvellement de la chaussée sont prévus à Bellelay. La sortie nord de la localité sera fermée du lundi 11 juillet à 6h jusqu’au 13 juillet à 8h. Le carrefour des routes cantonales en direction de l’entrée ouest de Châtelat et de Fornet-desous sera interdit à tous les usagers de la route. L’accès à la STEP de Bellelay est autorisé mais n’est possible que depuis Châtelat. Le canton de Berne ajoute qu’il est possible que les périodes de restrictions doivent être reportées ou modifiées à court terme étant donné que les travaux de pose de revêtements dépendent des conditions météorologiques. /comm-fwo